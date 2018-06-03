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Відбиває світло: на Марсі знайшовся загадковий предмет. Реальне відео

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Космічний ровер "К'юріосіті" знайшов на поверхні Марса загадочний предмет.

Так, він зловив в об'єктив загадкову блискучу півсферу серед каменів. Відповідне відео показав Джордж Грехем, що вивчає Марс по знімках, передає "Рамблер".

Ентузіаст зазначає, що навіть неозброєним оком видно, що виявлена ​​загадкова півсфера відображає світло і передбачає, що зроблена вона з металу.

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Тема
космос
Об'єкт
Марс
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