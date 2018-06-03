Відбиває світло: на Марсі знайшовся загадковий предмет. Реальне відео

Космічний ровер "К'юріосіті" знайшов на поверхні Марса загадочний предмет.

Так, він зловив в об'єктив загадкову блискучу півсферу серед каменів. Відповідне відео показав Джордж Грехем, що вивчає Марс по знімках, передає "Рамблер".

Ентузіаст зазначає, що навіть неозброєним оком видно, що виявлена ​​загадкова півсфера відображає світло і передбачає, що зроблена вона з металу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американське космічне управління НАСА відправило чергову місію на Марс. InSight Mars - перше дослідження в історії, за допомогою якого можна буде детально вивчити Марс зсередини.