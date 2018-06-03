Відбиває світло: на Марсі знайшовся загадковий предмет. Реальне відео

Космічний ровер "К'юріосіті" знайшов на поверхні Марса загадочний предмет.
Так, він зловив в об'єктив загадкову блискучу півсферу серед каменів. Відповідне відео показав Джордж Грехем, що вивчає Марс по знімках, передає "Рамблер".
Ентузіаст зазначає, що навіть неозброєним оком видно, що виявлена загадкова півсфера відображає світло і передбачає, що зроблена вона з металу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американське космічне управління НАСА відправило чергову місію на Марс. InSight Mars - перше дослідження в історії, за допомогою якого можна буде детально вивчити Марс зсередини.
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