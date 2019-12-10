Від Зеленського до "Гри престолів": що шукали в Google українці в 2019 році

Компанія Google вже традиційно підбила підсумки року та опублікувала список найпопулярніших запитів українців у 2019 році.

Так, як повідомляє прес-служба Google, найпопулярнішим запитом був фінальний сезон серіалу "Гра престолів 8 сезон". Також жителів країни цікавили теми, пов'язані з виборами президента України.

pixabay.com

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенко. А в категорії "Фільми" практично всі запити – американські. Найчастіше українці шукали "Джокер" і новий фільм Marvel "Месники. Фінал ".

Володимир Зеленський Радіо Свобода

Найпопулярніші запити:

Гра престолів 8 сезон Зеленський Юлія Началова Заворотнюк Результати виборів 2019 Децл Чорнобиль Дебати Порошенко Євробачення 2019

Серіал "Гра престолів 8 сезон" Україна

Персона року:

Володимир Зеленський Анастасія Заворотнюк Петро Порошенко MARUV Потап Ігор Смешко Ігор Коломойський Біллі Айліш Валерій Легасов Алла Мазур

Анастасія Заворотнюк Рамблер

Втрати:

Юлія Началова Децл Алла Вербер Люк Перрі Карл Лагерфельд Дарина Лук'яненко Камерон Бойс Віллі Токарєв Сергій Доренко Ірина Цивіна

Юлія Началова Навколо ТВ

Фільм:

Джокер Месники: Фінал Аквамен Воно 2 Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля Король Лев Одного разу в Голлівуді Капітан Марвел Захар Беркут Як приручити дракона 3

"Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля" kinobase.org

Серіал:

Гра престолів 8 сезон Чорнобиль Таємна любов Фортечна ІП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ніщо не трапляється двічі Рання пташка Молодіжка 6 сезон

Серіал "Фортечна" Караван

ТВ шоу:

Євробачення 2019 Холостяк 2019 Оскар 2019 Право на владу Голос країни 2019 Топ-модель по-українськи 3 сезон Одруження наосліп 2019 Майстер шеф. Професіонали Танці з зірками 2019 Наречена для тата

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Питання: "Що таке?"

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Питання: "Як?"

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Питання: "Чому?"

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