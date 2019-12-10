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10 грудня • оновлено в 15:06
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Від Зеленського до "Гри престолів": що шукали в Google українці в 2019 році

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Компанія Google вже традиційно підбила підсумки року та опублікувала список найпопулярніших запитів українців у 2019 році.

Так, як повідомляє прес-служба Google, найпопулярнішим запитом був фінальний сезон серіалу "Гра престолів 8 сезон". Також жителів країни цікавили теми, пов'язані з виборами президента України.

Від Зеленського до "Гри престолів": що шукали в Google українці в 2019 році

pixabay.com

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У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенко. А в категорії "Фільми" практично всі запити – американські. Найчастіше українці шукали "Джокер" і новий фільм Marvel "Месники. Фінал ".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Радіо Свобода

Найпопулярніші запити:

  1. Гра престолів 8 сезон

  2. Зеленський

  3. Юлія Началова

  4. Заворотнюк

  5. Результати виборів 2019

  6. Децл

  7. Чорнобиль

  8. Дебати

  9. Порошенко

  10. Євробачення 2019

Серіал "Гра престолів 8 сезон"

Серіал "Гра престолів 8 сезон"

Україна

Персона року:

  1. Володимир Зеленський

  2. Анастасія Заворотнюк

  3. Петро Порошенко

  4. MARUV

  5. Потап

  6. Ігор Смешко

  7. Ігор Коломойський

  8. Біллі Айліш

  9. Валерій Легасов

  10. Алла Мазур

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Рамблер

Втрати:

  1. Юлія Началова

  2. Децл

  3. Алла Вербер

  4. Люк Перрі

  5. Карл Лагерфельд

  6. Дарина Лук'яненко

  7. Камерон Бойс

  8. Віллі Токарєв

  9. Сергій Доренко

  10. Ірина Цивіна

Юлія Началова

Юлія Началова

Навколо ТВ

Фільм:

  1. Джокер

  2. Месники: Фінал

  3. Аквамен

  4. Воно 2

  5. Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля

  6. Король Лев

  7. Одного разу в Голлівуді

  8. Капітан Марвел

  9. Захар Беркут

  10. Як приручити дракона 3

"Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля"

"Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля"

kinobase.org

Серіал:

  1. Гра престолів 8 сезон

  2. Чорнобиль

  3. Таємна любов

  4. Фортечна

  5. ІП Пирогова

  6. Школа. Випускний

  7. Жуки

  8. Ніщо не трапляється двічі

  9. Рання пташка

  10. Молодіжка 6 сезон

Серіал "Фортечна"

Серіал "Фортечна"

Караван

ТВ шоу:

  1. Євробачення 2019

  2. Холостяк 2019

  3. Оскар 2019

  4. Право на владу

  5. Голос країни 2019

  6. Топ-модель по-українськи 3 сезон

  7. Одруження наосліп 2019

  8. Майстер шеф. Професіонали

  9. Танці з зірками 2019

  10. Наречена для тата

Холостяк

Холостяк

СТБ

Купівля:

  1. iPhone 11

  2. Автокрісло

  3. МАУ квиток

  4. Укрзалізниця квиток

  5. Бустер

  6. IQOS

  7. Вентилятор

  8. Україна Португалія квитки

  9. Електросамокат

  10. Міні-кондиціонер

iPhone 11

iPhone 11

IXBT

Питання: "Що таке?"

  1. Томос

  2. Подагра

  3. Формула Штайнмайера

  4. Вислово

  5. Дебати

  6. Сонний параліч

  7. Зона 51

  8. Імпічмент

  9. NFC

  10. Мажоритарка

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського

Відомості

Питання: "Як?"

  1. Як зробити Інстаграм темним?

  2. Як видалити акаунт Інстаграм?

  3. Як дізнатися свій номер телефону?

  4. Як перевірити себе в списках виборців?

  5. Як говорять тварини?

  6. Орхідея як доглядати?

  7. Як їсти авокадо?

  8. Як перевести гроші з телефону на телефон?

  9. Як зробити слайм без клею?

  10. Як зав'язати шнурки?

Від Зеленського до "Гри престолів": що шукали в Google українці в 2019 році

Вести

Питання: "Чому?"

  1. Чому падає долар?

  2. Чому помер Децл?

  3. Чому померла Юлія Началова?

  4. Чому Зеленський не прийшов на стадіон?

  5. Чому вибухнув Чорнобиль?

  6. Чому в Києві туман?

  7. Чому скисає молоко?

  8. Чому на Трійцю не можна купатися?

  9. Чому не можна ходити в туалет вночі?

  10. Чому не працює Інстаграм?

Від Зеленського до "Гри престолів": що шукали в Google українці в 2019 році

nv.ua

Рецепт:

  1. Солянка

  2. Глінтвейн

  3. Медовик

  4. Сирники

  5. Паски

  6. Малосольні огірки хрусткі

  7. Мімоза салат

  8. Бісквіт

  9. Печінковий торт

  10. Лазанья

Від Зеленського до "Гри престолів": що шукали в Google українці в 2019 році

Лайфхакер

Дієта

  1. Хімічна дієта

  2. Дієта на кефірі

  3. Кето-дієта

  4. Дієта стіл 5

  5. Середземноморська дієта

  6. Шпротна дієта

  7. Безглютеновая дієта

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Дієта на кефірі

Дієта на кефірі

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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