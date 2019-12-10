Від Зеленського до "Гри престолів": що шукали в Google українці в 2019 році

Компанія Google вже традиційно підбила підсумки року та опублікувала список найпопулярніших запитів українців у 2019 році.
Так, як повідомляє прес-служба Google, найпопулярнішим запитом був фінальний сезон серіалу "Гра престолів 8 сезон". Також жителів країни цікавили теми, пов'язані з виборами президента України.
pixabay.com
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенко. А в категорії "Фільми" практично всі запити – американські. Найчастіше українці шукали "Джокер" і новий фільм Marvel "Месники. Фінал ".
Володимир Зеленський
Радіо Свобода
Найпопулярніші запити:
Гра престолів 8 сезон
Зеленський
Юлія Началова
Заворотнюк
Результати виборів 2019
Децл
Чорнобиль
Дебати
Порошенко
Євробачення 2019
Серіал "Гра престолів 8 сезон"
Україна
Персона року:
Володимир Зеленський
Анастасія Заворотнюк
Петро Порошенко
MARUV
Потап
Ігор Смешко
Ігор Коломойський
Біллі Айліш
Валерій Легасов
Алла Мазур
Анастасія Заворотнюк
Рамблер
Втрати:
Юлія Началова
Децл
Алла Вербер
Люк Перрі
Карл Лагерфельд
Дарина Лук'яненко
Камерон Бойс
Віллі Токарєв
Сергій Доренко
Ірина Цивіна
Юлія Началова
Навколо ТВ
Фільм:
Джокер
Месники: Фінал
Аквамен
Воно 2
Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля
Король Лев
Одного разу в Голлівуді
Капітан Марвел
Захар Беркут
Як приручити дракона 3
"Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля"
kinobase.org
Серіал:
Гра престолів 8 сезон
Чорнобиль
Таємна любов
Фортечна
ІП Пирогова
Школа. Випускний
Жуки
Ніщо не трапляється двічі
Рання пташка
Молодіжка 6 сезон
Серіал "Фортечна"
Караван
ТВ шоу:
Євробачення 2019
Холостяк 2019
Оскар 2019
Право на владу
Голос країни 2019
Топ-модель по-українськи 3 сезон
Одруження наосліп 2019
Майстер шеф. Професіонали
Танці з зірками 2019
Наречена для тата
Холостяк
СТБ
Купівля:
iPhone 11
Автокрісло
МАУ квиток
Укрзалізниця квиток
Бустер
IQOS
Вентилятор
Україна Португалія квитки
Електросамокат
Міні-кондиціонер
iPhone 11
IXBT
Питання: "Що таке?"
Томос
Подагра
Формула Штайнмайера
Вислово
Дебати
Сонний параліч
Зона 51
Імпічмент
NFC
Мажоритарка
Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського
Відомості
Питання: "Як?"
Як зробити Інстаграм темним?
Як видалити акаунт Інстаграм?
Як дізнатися свій номер телефону?
Як перевірити себе в списках виборців?
Як говорять тварини?
Орхідея як доглядати?
Як їсти авокадо?
Як перевести гроші з телефону на телефон?
Як зробити слайм без клею?
Як зав'язати шнурки?
Вести
Питання: "Чому?"
Чому падає долар?
Чому помер Децл?
Чому померла Юлія Началова?
Чому Зеленський не прийшов на стадіон?
Чому вибухнув Чорнобиль?
Чому в Києві туман?
Чому скисає молоко?
Чому на Трійцю не можна купатися?
Чому не можна ходити в туалет вночі?
Чому не працює Інстаграм?
nv.ua
Рецепт:
Солянка
Глінтвейн
Медовик
Сирники
Паски
Малосольні огірки хрусткі
Мімоза салат
Бісквіт
Печінковий торт
Лазанья
Лайфхакер
Дієта
Хімічна дієта
Дієта на кефірі
Кето-дієта
Дієта стіл 5
Середземноморська дієта
Шпротна дієта
Безглютеновая дієта
Дієта Дюкана
Палео дієта
Гречана дієта
Дієта на кефірі
azbukadiet
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