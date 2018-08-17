Вибух мозку: мережу спантеличила нова оптична ілюзія

Мережу підірвала нова оптична ілюзія, створена професором психології з Японії Акіоші Кітаока.

Ролик був викладений на його сторінці у Twitter. Так, у кадрі лежить листок паперу. На ньому зображений чорний градієнт, який змінює відтінок від темного до світлого.

Кітаока також поклав на лист невеликий сірий папірець і почав рухати його то вліво, то вправо від центру. У глядачів складалося враження, що папірець повністю змінює відтінок залежно від його місця розташування.

Відео зібрало понад 20 тисяч ретвітів і близько 55 тисяч лайків. Трюк Кітаока здивував багатьох користувачів, які не знайшли логічного пояснення оптичній ілюзії. "Це підірвало мій мозок", - написав один із них.

A demo of lightness perception pic.twitter.com/BSVpgcuIw1 - Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 12 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор Техаського університету в Ель-Пасо Девід Новик показав нову оптичну ілюзію, яку він називає "конфетті". Здається, що кола на зображенні розфарбовані у чотири різні кольори. Насправді це не так.