"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців

До свого 27-річчя компанія "Венето" зробила собі подарунок – і запустила повний цикл виробництва ергономічних стільців. Для покупців нової продукції підготували вигідні акції та вражаючі подарунки. Про це OBOZREVATEL розповіли у відділі маркетингу компанії "Венето".

Венето

Всього у лінійці представлено 5 видів стільців.

Венето

Венето

Дизайнери компанії розробляли їхній зовнішній вигляд так, аби ці стільці гармонійно вписалися у будь-який стиль інтер’єру і зберігали не тільки функціональність, а й стильний вигляд впродовж багатьох років.

Венето

Венето

Венето

Більше того, стільці "Венето" легко впишуться не тільки у вітальню, а й у коридор, кухню, хол, спальню чи навіть ванну кімнату.

Венето

При виробництві стільців компанія "Венето" дотримувалася свого головного принципу: якість – понад усе. Тому практично всі складові стільців, за винятком хіба що обивки та наповнювача, виробляються на потужностях компанії.

Венето

Задля того, аби забезпечити своїх клієнтів найякіснішою продукцією, в умовах карантину та кризи, компанія "Венето" навіть відкрила нові виробництва, аби виготовляти усі необхідні складові та бути впевненою у їх бездоганній якості. Два цехи розташовані на Черкащині, один – під Чернівцями.

Венето

Усі представлені у модельній лінійці стільці наразі продаються за однією ціною. І купувати їх прямо зараз – надзвичайно вигідно. Як і у випадку з іншою продукцією, для покупців стільців компанія підготувала хороші знижки за принципом – "Більше крісел – більша вигода".

Венето

Так, при купівлі двох стільців покупець отримує знижку у розмірі 10%, три стільці можна придбати на 15% дешевше. Ті ж, хто купує чотири стільці - платять лише за три з них, а четвертий отримують абсолютно безкоштовно.

Венето

При цьому, компанія "Венето", цінуючи своїх покупців, пропонує їм на постійній основі можливість придбати товар у розстрочку строком до 10 місяців, без банків, прихованих комісій та переплат. За використання можливості придбання стільців у розстрочку усі інші акції зберігаються.

Венето

Ще один приємний подарунок від "Венето" - безкоштовна доставка. Клієнт замовляє стільці – і йому доставляють їх прямо у квартиру і без додаткової оплати збирають на місці.