Величезне "щось" розірвало Чумацький шлях: вчені в глухому куті

Величезне щось створило діру в частині ореолу Чумацького Шляху. Дивна "темна підструктура" була виявлена під час спостережень в рамках проекту Gaia, мета якого скласти найбільш точну 3D-карту нашої галактики.

Вчений з Гарвардського університету Ана Бонак помітила хвилювання в приливному потоці. Як повідомляє Newsweek, вона звернула увагу на приливні потоки, створені зірками, які виходять з кульових скупчень. Зазвичай їх можна знайти на краю галактики. Цей зоряний ореол Чумацького Шляху заповнений подібними приливними потоками. Якщо ніщо їх не турбує, потоки майже рівномірні з точки зору своєї щільності. Однак, Бонак помітила, що в одному з місць з'явилася діра.

Чумацький шлях ISTOCK

"Небесна морфологія вказує на нещодавнє тісний контакт з масивним і щільним порушником спокою", - йдеться в звіті вченого. Але що саме це був за "порушник", ніхто поки сказати не може.

"Це щільний згусток чогось", - сказала Бонак. Телескоп не зміг знайти джерело, який міг викликати дірку в Чумацькому Шляху.

Оскільки дірка величезна, то і її причина повинна бути відповідною.

"Це щось в рази масивніше, ніж зірка. Щось, чия маса перевищує масу Сонця в мільйон разів. Однак, там немає таких зірок. Тому ми можемо відкинути таку версію. І якби це була чорна діра, вона повинна була б належати до класу супресивний на зразок тієї, яка розташована в центрі нашої галактики", - пояснила вона.

Однак, проблема в тому, що на існування супрессивной чорної діри на околиці Чумацького Шляху теж нічого не вказує. На даний момент спостереження не виявили ніяких великих об'єктів з матерії, які світиться або відбивають світло. Тому Бонак допускає, що "порушник" може складатися з темної матерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Космосі підірвали бомбу і рукотворний кратер потрапив на фото.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!