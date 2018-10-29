Вчені з'ясували новий факт про тиранозаврів: чим були небезпечні хижаки

Тиранозаври кусали з неймовірною силою: сильніше, ніж будь-яка інша тварина. Давнім хижакам була властива смертоносна комбінація міцного укусу, сильних зубів і пережовування.

Як з'ясували вчені, це дозволяло гігантським тваринам розщеплювати кістки своїх жертв, пише видання Hi-news.ru.

Кістки мають внутрішню поживну порожнину, яка заповнена кістковим мозком і фосфатними солями. Щоб отримати доступ до цих корисних речовин, більшість кістяних дробарок повинні вміти зводити щелепи разом, щоб розкусити зовнішній захисний шар кістки.

Так вміють робити деякі м'ясоїдні ссавці — плямисті гієни і сірі вовки.

ілюстрація whoswhos.org

Але живі рептилії не люблять кістки, тому що їхні верхні і нижні зуби не сходяться — не зачиняються так, щоб їх можна було затиснути. Більшість сучасних хижих рептилій просто ковтають кістки, щоб отримати поживні речовини.

Тиранозаври, враховуючи T. rex, не мали подібних ссавцям зубів. Але як показують дані копалин, динозаври якимось чином подрібнювали кістки видобутку.

Щоб з'ясувати, як саме, анатом Пол Гіньяк із Університету штату Оклахома в Талсі і палеонтолог Грегорі Еріксон із Університету штату Флорида в Таллахассі вивчили свідоцтва копалин про поведінку цих істот за столом. Удвох вони вивчили й силу укусу єдиних живих динозаврів — птахів, а також крокодилів, найближчих родичів динозаврів. На основі аналізу вченим вдалося оцінити силу тиску зубів динозаврів.

Як з'ясувалося, T. rex міг розщеплювати кістки завдяки міцному укусу силою 34 000 ньютонів (понад удвічі вище, ніж у крокодилів, найсильніших із усіх живих покусак) і тиску на кінчиках зубів — до 3000 мегапаскалів.

Сильний тиск зубів дозволяв створювати тріщини, які послаблювали кістки. T. rex також багаторазово кусав в одне місце, використовуючи свої переваги, щоб отримати максимальну вигоду зі своєї здобичі.

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