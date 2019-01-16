Вчені знайшли новий страхітливий вид ''харчування'' чорних дір

Астрономи зі Швейцарії знайшли у Всесвіті надмасивну чорну діру, яка за короткий час у два рази збільшила яскравість галактики.

При цьому вчені не можуть пояснити причини, чому чорна діра за два місяці спостереження так розрослася в розмірах, повідомляє Nature Astronomy.

Астрономи відзначили, що величезну чорну діру знайшли в центрі молодої галактики 2MASX J16110570 + 0234002, яка розташовується за 900 мільйонів світлових років від Землі.

Дані спостережень показали, що загальна яскравість галактики збільшилася приблизно на 50 відсотків за два місяці, при цьому більше половини зростання довелося на перші три тижні. Завдяки подальшому спостереженню вдалося з'ясувати, що інтенсивність випромінювання в ультрафіолетовому діапазоні зросла приблизно в 75 разів порівняно з 2004 роком, тоді як в рентгенівському діапазоні всього в 2–3 рази порівняно з 1990 роком.

Астрономи прийшли до висновку, що десь між 2004 та 2017 роками відбулося різке посилення УФ-випромінювання джерела, яке супроводжувалося більш стриманим збільшенням оптичного та рентгенівського випромінювання.

Чорна діра

Вчені припустили, що вони знайшли новий спосіб "харчування" чорних дірок. Їх теоретичні передбачення збігаються з іншою групою для надмасивних чорних дір, що поглинають газ, який швидко рухається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені відкрили найяскравішу чорну діру у Всесвіті.

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