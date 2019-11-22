Вчені знайшли дивовижні докази життя на Марсі: фото

На Марсі жили і живуть не тільки жуки, але й змії. Сліди істот, схожих на земних комах і рептилій були зафіксовані марсоходом Curiosity.

Таке переконання висловив заслужений американський професор Університету Огайо Вільям Ромозер, пише Science Alert.

Після уважного вивчення фотознімків марсоходу, вчений дійшов висновку, що марсіанські комахи мають крила, панцири та вусики.

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"На Марсі було і залишається життя. Існує очевидна різноманітність марсіанської фауни, що нагадує комах. Вона володіє багатьма рисами, схожими на теранських комах, які інтерпретуються як просунуті групи – наприклад, наявність крил і їхнє згинання, швидке ковзання (політ) і елементи ноги різної структури", – перерахував свої докази Ромозер.

Вчений зазначив, що на зроблених марсоходом фото комах видно дуже чітко, до того ж вони відображені у позах, які характерні саме для виду таких, що "рухаєтюся і літають".

Сліди істот були зафіксовані марсоходом Curiosity NASA

Ще Ромозер підкреслив, що на знімках зафіксовано, як одна з комах робить "круте занурення перед тим, як піднятися".

"Екзоскелет і зчленовані відростки достатні для встановлення особи членистоногого. Три області тіла, одна пара антен і шість ніг – цього досить, щоб встановити ідентифікацію як "комаха" на Землі. Ці характеристики, а також фото марсоходу, дають можливість ідентифікувати організм на Марсі як комах", – запевнив ентомолог.

На знімках можна розгледіти частини тіла комах і змій NASA

На його переконання, істоти на Марсі слабо нагадують джмелів або бджіл-теслярів на Землі. На одних зображеннях видно, що "бджоли" з'являються в укриттях або гніздах у печерах, а на інших зафіксовано скам'янілу істоту, що нагадує змію.

А ось колеги ентомолога до таких його аргументів поставилися скептично. Вони вважають, що Ромозер міг стати жертвою парейдолії – коли сприйняття фахівця зосереджено лише на пошуку того, що він вивчав упродовж тривалого часу. Тоді у випадкових деталях зображення йому вбачаються знайомі образи.

Колеги ентомолога до таких аргументів поставилися скептично NASA

Водночас зазначається, шо Вільям Ромозер працює професором ентомології в Університеті Огайо протягом 45 років. Майже 20 із них він провів у ролі запрошеного дослідника трансмісивних хвороб у Медичному науково-дослідному інституті інфекційних хвороб армії США. А в період із 1973 по 1998 роки вчений видав чотири випуски підручника "Наука про ентомологію".

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