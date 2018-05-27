Вчені встановили причину аномальної погоди в світі

Винуватцями аномальних погодних явищ стають повітряні "пробки", які формуються в атмосфері Землі.

До такого висновку прийшли вчені Чиказького університету, йдеться в доповіді, опублікованій на сайті закладу.

Уточнюється, що мова йде про феномен блокування струменевих течій, яким до цих пір не вдавалося знайти пояснень.

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Вперше струменеві течії виявив ще в ХХ столітті чиказький метеоролог Карл Россби. Він зафіксував потоки потужного вітру, що сягав швидкість до 50 кілометрів на секунду. Такі потоки утворюються у верхній тропосфері або нижній стратосфері. Вони також мають досить складну структуру в вертикальному і горизонтальному напрямках. Практично відразу після відкриття струменевих течій з'явилася думка, що вони здатні різко зупинятися.

Сучасні вчені вирішили пов'язати події погодних явищ в одне і створили математичну модель, яка може пояснити їх суть. Виявилося, що в повітрі утворюється щось, що можна порівняти з заторами на дорогах. Модель дослідників змогла пояснити блокування струменевих потоків, а також дала можливість їх передбачати.

Відповідно до створеної моделі, між інтенсивністю хвильових явищ, швидкістю течії і утворенням аномальних петель існує виражена залежність. Хвильова активність може призводити до появи повітряних "пробок". Якщо вона є дуже високою, то потік зупиняється, що і призводить до "пробках". Таким чином, на Землі утворюються аномальні погодні умови.

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