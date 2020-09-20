Вчені виявили новий спосіб впоратися із закачуванням

Вчені з Університету Варвік, Британія, розробили тренувальну систему, яка дозволяє знизити симптоми заколисування більш ніж на 50%.

Так, як пише Mirage News, система являє собою вправи з візуально-просторового тренування.

Ефективність підходу підтвердили експерименти з автомобільним симулятором і тести, які проходили на дорозі, де добровольці були в ролі пасажирів.

Прояв симптомів вдалося знизити настільки, що випробовувані могли без проблем читати під час тестової поїздки.

Під час тренінгу піддослідні виконували завдання з візуально-просторового навчання, малювали на папері по 15 хвилин на день протягом двох тижнів. Також вони вивчали схеми розташування ящиків на зображенні, де потрібно було визначити, яке зображення з трьох є оригінальним, але перевернутим.

Також тренінг включав завдання із складання паперу й розуміння просторових шаблонів. Все це допомогло зменшити симптоми заколисування на 51% в симуляторі автомобіля і на 58% – під час реальної поїздки.

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