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Вчені помітили дивне явище на Марсі: що сталося

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Над поверхнею Марса вчені помітили дивну хмару, схожу на шлейф. Аналогічні явища мінімум тричі вже відзначав орбітальний космічний зонд Mars Express та його попередники.

Місцерозташування хмари не змінюється від 13 вересня. Вона постійно перебуває над вершиною гори Арсія (колишній вулкан), яка розташована поруч із екватором планети. Але це просто збіг, вважають вчені. Про це повідомили на сайті Європейського космічного агентства.

Вчені помітили дивне явище на Марсі: що сталося

Космічний апарат ЄКА вже понад місяць спостерігає за явищем. На думку вчених, хмара містить водний лід. Вона утворилася в результаті руху повітряних мас уздовж старого марсіанського вулкана.

Ця хмара — результат орографічної хмарності — явища, яке пов'язане з подоланням повітряними масами височин гірського рельєфу, в результаті якого утворюються різні форми сочевицеподібних хмар.

Вчені помітили дивне явище на Марсі: що сталося

Знімок від 17 вересня

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При перетині повітряним потоком гірського хребта з підвітряного боку формуються хвилі. У висхідних потоках утворюються хмари, а безхмарні проміжки формуються спадними потоками.

Вчені помітили дивне явище на Марсі: що сталося

Цей знімок був отриманий 21 вересня

За словами дослідників, хмара збільшується в ранкові марсіанські години, сильніше розтягуючись уздовж екватора. Цілком можливо, що на розміри хмари також впливає пил, присутній у марсіанській атмосфері. Пил залишився з минулого глобального марсіанського пилового шторму, через який, найімовірніше, загинув марсохід "Опортюніті" аерокосмічного агентства NASA. Згідно з останньою інформацією, люди, що займаються місією цього марсохода, вже не плекають надій на його відновлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували новий факт про Марс.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Об'єкт
Марс
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