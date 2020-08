Вчені оприлюднили нову гіпотезу вимирання видів на Землі

Зірки, що вибухають, (наднові) могли викликати масове вимирання видів на Землі, що сталося 359 мільйонів років тому, між Девонським і Кам'яновугільним періодами.

Як говориться в дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені з Університету Іллінойсу проаналізували можливість того, що астрономічні події є причиною масового вимирання видів.

Команда на чолі з професором фізики і астрономії Брайаном Філдсом звернула увагу, що камені, які датуються тією епохою, містять сотні тисяч поколінь рослинних спор, які демонструють ознаки "опіків" від ультрафіолетового випромінювання. Це вказує на тривале збіднення озонового шару Землі.

"Катастрофи земного масштабу, такі як великомасштабний вулканізм або глобальне потепління також можуть зруйнувати озоновий шар, проте свідоцтва такого роду подій в досліджуваний геологічний період є непереконливими", – сказав Філдс.

Замість цього вчені висунули гіпотезу про те, що одна або кілька спалахів наднових зірок, що сталися на відстані близько 65 світлових років від Землі, могли привести до формування діри в озоновому шарі, яка довгий час не затягувалася.

Згідно з авторами дослідження, ефекти, пов'язані зі надновою, могли викликати такі ушкодження озонового шару планети, які могли зберігатися протягом 100 000 років.

При цьому виявлені вченими скам'янілості вказують на скорочення видової різноманітності на кордоні між Девонським і Кам'яновугільним періодом тривалістю 300 000 років, тому вони не виключають сценарію з декількома надновими.

Для підтвердження своєї гіпотези Філдс і його група шукають в гірських породах досліджуваного ними періоду сліди радіоактивних ізотопів плутонію-244 і самарію-146, які можуть потрапити на Землю тільки зі спалахами наднових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Землі відбувається шосте масове вимирання, в результаті якого можуть зникнути сотні видів хребетних.

