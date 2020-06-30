Вчені довели, що на Нептуні і Урані можуть йти дощі з алмазів

Антон Малиновський Технології 16:37, 30.06.2020

Американські вчені довели, що на Урані і Нептуні дійсно можуть йти дощі з алмазів.

Як повідомляє ВВС, дослідники Національної прискорювальної лабораторії SLAC при Стенфордському університеті вирішили відтворити на Землі умови, які будуть близькими до тих, що можна зустріти на Урані.

Атмосфера як Урана, так і Нептуна, складається переважно з гелію і водню, але глибше містяться важкі елементи і речовини, зокрема метан. Вчені припускають, що на глибині 7 тисяч кілометрів температура і тиск змушують метан розпадатися на вуглець і водень.

Водень піднімається в атмосферу, а вуглець перетворюється в кристали алмазу і падає вниз.

Вчені відтворили в лабораторії схожі умови, тільки замість метану використовували стирол, який за властивостями більше схожий на метан при сильному тиску і температурі.

Стирол розігріли лазерами до 5 тисяч кельвінів і збільшили тиск до 1,5 мільйона бар. В результаті дослідникам вдалося побачити, як вуглець, що міститься в стиролі, перетворюється в алмази, а все інше випаровується у вигляді чистого водню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені вперше зняли зелене свічення в атмосфері Марса, що схоже на земне північне сяйво.

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