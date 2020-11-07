В Японії винайшли роборуку для самотніх людей. Відео

В Японії винайшли роборуку для прогулянок самотніх людей.

Як повідомляє Futurism, винахід представили інженери японського університету Гіфу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Розробка називається "Моя дівчина на прогулянці", вона призначена для тих, кому не вистачає жіночого тепла.

Роборука кріпиться до передпліччя, щоб її можна було відпустити і при цьому вона не впаде. Пристрій реагує на дії людини: варто піднести до робопальців свої пальці, як вони тут же схоплять їх у відповідь.

Після тривалого контакту шкіра на роборуці потіє – через її пори виступає трохи рідини. Крім того, в гаджеті є ароматизатор, пахне жіночим шампунем, а також маленька колонка, з якої лунають звуки кроків.

На думку творців, пристрій буде мотивувати одиноких людей проводити більше часу на свіжому повітрі – так вони нібито не будуть відчувати себе самотньо.

У майбутньому розробники планують випустити і чоловічу версію пристрою – вона буде пахнути чоловічим одеколоном або моторним мастилом.

Розробка називається "Моя дівчина на прогулянці" Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше японські вчені створили унікального секс-робота зі штучним інтелектом.