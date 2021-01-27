В Японії створили робота, що збирає урожай замість людини. Відео

В Японії винайшли робота, який може збирати урожай яблук і груш.

Як повідомляє видання NHK, машина оснащена штучним інтелектом і справляється зі своїм завданням не гірше людини. Робот сам визначає, який фрукт дозрів і зриває його.

Пересувається робот на маленькій машинці. Маніпулятор оснащений трьома "пальцями", якими він захоплює і зриває плоди. "Мозок" робота визначає, чи дозрів фрукт для збору, за кольором і іншим параметрам. На збір одного фрукта машина витрачає близько 11 секунд.

У Національній організації сільськогосподарських і продовольчих досліджень запропонували використовувати механізми замість людей, що знизити навантаження на фермерів. На думку творців робота, такі технології повинні залучити молодь для сільгоспробіт, для яких не вистачає робочих рук.

Відзначимо, що в Японії вовк-робот захищав урожай місцевих фермерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японські вчені створили унікального секс-робота зі штучним інтелектом.