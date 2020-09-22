В Японії створили лампу, яка вбиває коронавірус

В Японії виробник світлового обладнання Ushio Inc. недавно випустив ультрафіолетову лампу, яка може вбити коронавірус, не завдаючи шкоди здоров'ю людини.

Про це повідомило Kyodo News. Лампа "Care 222" розроблена японською компанією спільно з Колумбійським університетом.

Її використовуватимуть для дезінфекції приміщень, куди люди постійно входять і виходять, а ризик зараження COVID-19 дуже високий, наприклад, в автобусах, поїздах, ліфтах.

УФ-лампи широко використовуються як ефективні засоби стерилізації, особливо в медичній і харчовій промисловості. Але звичайні ультрафіолетові промені не можна використовувати в приміщеннях, де є люди, оскільки вони викликають рак шкіри і проблеми з очима.

Однак нова лампа випромінює ультрафіолетові промені з довжиною хвилі 222 нанометри, на відміну від звичайних 254 нанометрів, що робить їх смертельними для мікробів, але нешкідливими для людини.

Виробник стверджує, що "Care 222" за шість-сім хвилин нейтралізує 99 відсотків вірусів і бактерій у повітрі на поверхні 3 кв. м на відстані 2,5 метрів від лампи.

Випромінюючий пристрій "Care 222" важить 1,2 кг, має розмір книги в твердій палітурці і коштує 300 000 ієн (81270 гривень).

Компанія заявила, що наразі приймає замовлення тільки від медичних установ, але буде обслуговувати інших клієнтів, як тільки виробництво відповідатиме попиту.

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