В Ужгороді встановили технолавку за 20 тисяч. Фото

В Ужгороді встановили лавку на сонячних батареях для зарядки смартфонів та інших мобільних пристроїв.

Як передає "Сайт міста Ужгород", технологічна лавочка з'явилася на набережній Незалежності.

Голова громадської організації "Зелений Варош" ганна Сабадош розповіла, що лавку встановили за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту "Акселератор важливих ідей".

Лавочка на сонячних батареях Сайт міста Ужгород

"Ідея полягає в тому, щоб не просто встановити лавочку з сонячними панелями, а продемонструвати можливості і користь альтернативних джерел енергії. Встановлено лавочка дозволить одночасно заряджати чотири гаджета, для чого в конструкції є відповідні роз'єми", – зазначила вона.

Відзначається, що сама лавка виготовлена в Луцьку, її вартість разом з доставкою не перевищила 20 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві презентували лавочку з сонячною батареєю.

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