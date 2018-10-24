В Україні знайшли древній скарб: що відомо про знахідку

На Житомирщині подружжя пенсіонерів знайшли скарб XIV-XV століття на власному городі — 90 срібних чеських монет.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Місцеві жителі думають, що монети належали тодішньому старості села. На ті часи це були величезні гроші. Лише за одну таку монету можна було купити корову.

Жінка на власному городі побачила "синенькі гудзики". Уже вдома з чоловіком вони розгледіли: це монети. Повернулися знову на город і очам не повірили. У бур’янах лежав розбитий глечик, а поряд — розсип монет.

Хата пенсіонерів розташована на пагорбі, найвищій точці села. Місцеві історики гадають, що тут на межі XIV-XV століть жив місцевий староста Гроза. І скарб, ймовірно, належав йому.

Знайдені монети — це празькі гроші, які ходили у Європі, зокрема, й Україні, декілька століть поспіль, розповів телеканалу місцевий краєзнавець Володимир Лукашенко.

Як кажуть фахівці, за сучасними цінами одна така монета вартує від 200 до 300 гривень. Подружжя могло залишити скарб собі й вторгувати за них чимало грошей. Утім, після роздумів знахідку пенсіонери вирішили передати в Коростенський музей. За це подружжя не отримає ні копійки.

"Що я заробив своїми руками, то воно і є, а скарб — належить народу", — вважає чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії виявили величезний скарб.