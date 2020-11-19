В Україні зірвали продаж PlayStation 5: консолі немає в магазинах, а попередні замовлення запізнилися

19 листопада в Україні повинна була надійти в продаж ігрова приставка Sony PlayStation 5, але ритейлери не змогли вчасно завезти її в країну, і покупці отримають її пізніше.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив інтернет-магазин Rozetka, запевнивши, що техніка вже прибуває до України.

"Всі, хто встиг оформити попереднє замовлення на PlayStation 5 і DualSense, зможуть забрати свої пристрої в найближчі дні, щойно вони прибудуть у магазини. Конкретна дата отримання залежить від вашого проживання. Орієнтовна дата: 21-24 листопада", – зазначено в інформації.

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Зазначимо, що під постом PlayStation Europe у Twitter українські користувачі обурювалися, що ігрову консоль не змогли доставити вчасно, незважаючи на попередні замовлення і повну оплату товару.

"Чорти, ви мої гроші взяли? Взяли! А чому мені магазин обіцяє віддати консоль через три дні після релізу? У Польщі ось, усе в порядку. У день релізу консоль у покупця. Вам за що головний офіс гроші платить? Міняйте менталітет, совок закінчився. Хто не працює – той не їсть!", "Щосили сили сподівався забрати плойку сьогодні, оскільки продавці мені божилися, що все буде саме сьогодні. А за підсумком ні в кого її немає в день старту продажів", "Попереднє замовлення, оплата 100%, і гарантовано отримуй консоль у день старту продажів, говорили вони", – писали в мережі.

Додамо, що офіційна ціна на PlayStation 5 Digital Edition в Україні склала 13 499 грн, а за PlayStation 5 із дисководом – 16 799 грн.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Sony 15 вересня провела презентацію своєї нової ігрової приставки PlayStation 5.