В Україні винайшли "розумний шолом" для танкістів: фото і відео

Український стартап LimpidArmor, який на базі окулярів Microsoft HoloLens створив розумний шолом для танкістів, підписав контракт з еміратським дилером і виробником озброєння IGG.

Як передає LIGA.net, СЕО стартапу Михайло Гречухін розповів, що готовий продукт був представлений в лютому на військовій виставці IDEX-2019 в Абу-Дабі. Переговори ведуться ще з кількома компаніями.

Стартап зайнятий розробкою системи модернізації апаратної і програмної частини важкої броньованої техніки Land Platform Modernization Kit. Частиною апаратної є розумні окуляри, інтегрованої в захисний шолом. Там же сервери, камери з оптичною стабілізацією (розташовані на зовнішньому корпусі), маніпулятор для управління системою.

В результаті екіпаж танка отримує панорамне бачення на 360 градусів. І кожен з членів екіпажу отримує дані для виконання його частини обов'язків. Є світові аналоги даної розробки, але вони набагато дорожче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ отримають потужну військову техніку для боротьби з Росією, яка вже успішно пройшла випробування.

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