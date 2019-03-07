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В Україні винайшли "розумний шолом" для танкістів: фото і відео

4.9тЧитати матеріал російською

Український стартап LimpidArmor, який на базі окулярів Microsoft HoloLens створив розумний шолом для танкістів, підписав контракт з еміратським дилером і виробником озброєння IGG.

Як передає LIGA.net, СЕО стартапу Михайло Гречухін розповів, що готовий продукт був представлений в лютому на військовій виставці IDEX-2019 в Абу-Дабі. Переговори ведуться ще з кількома компаніями.

Стартап зайнятий розробкою системи модернізації апаратної і програмної частини важкої броньованої техніки Land Platform Modernization Kit. Частиною апаратної є розумні окуляри, інтегрованої в захисний шолом. Там же сервери, камери з оптичною стабілізацією (розташовані на зовнішньому корпусі), маніпулятор для управління системою.

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В результаті екіпаж танка отримує панорамне бачення на 360 градусів. І кожен з членів екіпажу отримує дані для виконання його частини обов'язків. Є світові аналоги даної розробки, але вони набагато дорожче.

В Україні винайшли "розумний шолом" для танкістів: фото і відео
В Україні винайшли "розумний шолом" для танкістів: фото і відео
В Україні винайшли "розумний шолом" для танкістів: фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ отримають потужну військову техніку для боротьби з Росією, яка вже успішно пройшла випробування.

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Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Прикольная штука в теории. На практике такие камеры быстро выносятся в бою.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Когда производитель очков Microsoft HoloLens узнает о том, что стартапер использовал их интеллектуальную собственность, стартапера в тюрьму, с Украины штраф.
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Evenko Saha
Evenko Saha
Воронов Евгений, Це ти собі сам придумав, чи всім росіянським колективом?!!!!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Милочки ....когда новый самолет купите...хотя бы один...мовсем маленький
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Andreevski Andrey, иди, с миром)
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