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В Україні винайшли їстівний посуд

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Українські вчені винайшли їстівні пакети й прилад, який може подрібнити що завгодно — до товщини волосся. Ці два проекти перемогли на міжнародному конкурсі університетських стартапів у Данії.

Про це повідомляє ТСН. Журналісти програми зустріли одного із переможців — викладача Сумського університету — як тільки він прилетів додому.

Місяць тому його їстівний посуд, який може замінити шкідливий пластик, здивував українців, а тепер і міжнародних фахівців.

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Серед їстівної посуду — одноразові стаканчики, які не шкодять навколишньому середовищу, екопакети, які легко розкладаються у грунті, аналог поліетилену, який може стати добривом для рослин та ін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо смертельну небезпеку кухонного посуду.

Місце
Україна
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
съедобная посуда это очень хорошо для Украины! теперь украинцу если нечего положить на тарелку, можно съесть саму тарелку!
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