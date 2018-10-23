В Україні винайшли їстівний посуд

Українські вчені винайшли їстівні пакети й прилад, який може подрібнити що завгодно — до товщини волосся. Ці два проекти перемогли на міжнародному конкурсі університетських стартапів у Данії.

Про це повідомляє ТСН. Журналісти програми зустріли одного із переможців — викладача Сумського університету — як тільки він прилетів додому.

Місяць тому його їстівний посуд, який може замінити шкідливий пластик, здивував українців, а тепер і міжнародних фахівців.

Серед їстівної посуду — одноразові стаканчики, які не шкодять навколишньому середовищу, екопакети, які легко розкладаються у грунті, аналог поліетилену, який може стати добривом для рослин та ін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо смертельну небезпеку кухонного посуду.