В Україні створять морський вертоліт для посилення ВМС

Для Військово-морських сил України створять вертоліт морської авіації, який зможе злітати з корветів типу Ada, закуплених у Туреччині.

Створенням вертольотів займеться компанія "Мотор Січ" на замовлення Міноборони України, передає Defense Express. Повітряне судно має посилити берегову авіацію ВМС.

Зазначено, що як базову модель розглядають вертоліт Мі-2, який буде оснащено додатковим обладнанням і механізмами, а також пройде ремоторизацію і поновлення за принципом Мі-2МСБ.

Мі-2МСБ-1 від "Мотор-Січ"

"Розроблення вертольота на базі глибокої модернізації Мі-2 з тотальною цифровізацією всіх систем буде розбито на кілька етапів. На першому, який має завершитися вже в 2021 році, очікується отримання першої машини у вигляді вертольота берегового базування", – розповів заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

До 2023 року очікується створення вертольота, який зможе складати лопаті, щоб він зміг розміститися в ангарі корабля. Передбачено його виконання у двох версіях – пошуково-рятувальній і протичовновій.

Корвет типу Ada

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