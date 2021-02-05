В Україні розпочався фінал конкурсу для дітей та молоді "iTalent": онлайн трансляція

У п'ятницю, 5 лютого, в Києві розпочався фінал VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді "iTalent".

Він пройде в онлайн форматі через пандемію коронавірусу. Конкурс проводиться під патронатом OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"iTalent" – це найбільший в Україні конкурс дитячих ІТ-проєктів, який проводиться вже сьомий сезон поспіль. Конкурс допомагає дітям розвивати різноманітні ІТ-таланти та робити перші кроки до перспективних цифрових професій: від web-технологій та інженерної справи до розроблення ігор та цифрового малюнку.

Понад 2000 дітей з усієї країни змагалися у 18 номінаціях за звання найкращих та найталановитіших.

OBOZREVATEL стежить за ходом конкурсу в режимі онлайн:

Міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся до учасників конкурсу з привітанням.