В Україні різко перестав працювати Facebook: що трапилося

В Україні в понеділок, 23 вересня, трапився серйозний збій у роботі соціальної мережі Facebook.

Про це свідчать дані порталу Downdetector (щоб подивитися карту, доскрольте новину до кінця).

Проблеми виникли в Києві, Дніпрі, Харкові, Білій Церкві та Одесі, а також у інших країнах – Німеччині, Польщі, Франції, Угорщині, Північній Америці.

У роботі Facebook трапився збій denesen.mk

При цьому, доступ до соцмережі було припинено тільки для користувачів комп'ютерів – у мобільному режимі Facebook працював без збоїв.

У компанії поки ніяк не коментують проблеми. Також невідомо, що спричинило збій.

У роботі Facebook трапився збій Downdetector

У роботі Facebook трапився збій Downdetector

У роботі Facebook трапився збій Downdetector

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соціальна мережа Facebook повідомила про припинення роботи десятків тисяч додатків від більш ніж 400 розробників.

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