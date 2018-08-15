В Україні почалися серйозні зміни з телефонним зв'язком: чого чекати

В Україні почали позбавлятися від стаціонарних телефонів і встановлювати фіксований місцевий зв'язок на базі мобільної мережі.

Оператор зв'язку "Укртелеком", як сказано в повідомленні прес-служби компанії, 14 серпня запустив пілотний проект у Жовтих Водах на Дніпропетровщині.

"Це одне з міст області, яке найбільше постраждало від крадіжок телекомунікаційного кабелю. На жаль, неодноразові ремонтні роботи вже не вирішують проблеми, оскільки новий кабель знову вирізають. І тисячі абонентів залишаються без зв'язку", - наголошується в повідомленні.

У рамках пілотного проекту використовується фіксований зв'язок "Укртелекому" і мобільного оператора "ТриМоб". При цьому абоненти зберігають свої номери телефонів та порядок набору інших номерів.

Абонент отримує дзвінки та телефонує зі свого міського номера, користуючись тарифами міської телефонії. Змінюється лише стаціонарний телефонний апарат, у якому буде сім-карта оператора "ТриМоб".

Надалі планується задіяти в пілотному проекті ще кілька міст, у разі успіху якого "Укртелеком" буде впроваджувати ідею по всій Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці також зможуть уже з 2019 року скористатися послугою збереження телефонного номера в разі переходу до іншого оператора.

Також в Україні очікуються суттєві зміни для користувачів інтернету.