В Україні дали старт для запуску 5G

В Україні дали старт для запуску в країні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G.

Рішення про це було ухвалено на засіданні Кабміну в середу, 11 листопада. Уряд затвердив план заходів із оголошення тендера на видачу ліцензій на використання радіочастот п'ятого покоління в жовтні 2021 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що для визначення потенційних смуг частот і умов їх використання в листопаді цього року створять спеціальну робочу групу. Також ця група повинна визначити вартість радіочастотного ресурсу (РЧР) в діапазонах 700МГц і 3400-3800 МГц для впровадження 5G.

Попередньо в серпні 2021 року група має намір подати в Кабмін проєкт про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування РЧР України.

Конкурс же на видачу ліцензій мають намір провести тільки в жовтні 2021 року за умови ухвалення передбачених планом нормативно-правових актів. І лише в грудні наступного року національним операторам нададуть права на використання РЧР для впровадження 5G за підсумками проведеного конкурсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці міст України місцева влада намагалися перешкодити встановленню базових станцій мобільного зв'язку, посилаючись на нібито шкоду випромінювання від 5G і 4G.

Також президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону 5G в Україні.