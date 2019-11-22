У Telegram трапився масштабний збій

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні і низці інших країн спостерігався збій роботи в месенджері Telegram.

Як повідомляє сервіс Downdetector, при спробі входу видавало помилку сервера.

"Помилка сервера. Внутрішня помилка сервера. Будь ласка, спробуйте пізніше", – йдеться в повідомленні.

Згідно з картою, проблеми в роботі Telegram виникли також у Білорусі, Росії та Німеччині. Також їх відчули жителів Австрії, Великобританії та частини Казахстану. Крім того, збої спостерігалися в Індонезії й острові Балі.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в роботі Instagram, WhatsApp і Facebook стався масовий збій по всьому світу.

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