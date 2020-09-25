У роботі Telegram трапився масштабний збій. Карта

Мирослав Семенюк Технології 14:10, 25.09.2020 Оновлено: 14:44, 25.09.2020

У п'ятницю, 25 вересня, користувачі Telegram поскаржилися на проблеми в роботі месенджера в кількох країнах.

Як свідчать дані сайту Downdetector, найбільша кількість скарг від користувачів надійшла з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Угорщини, Польщі та Сінгапуру.

Серед зазначених неполадок – неможливість під'єднатися до месенджера (72%) та труднощі з відправленням повідомлень (27%).

Скрин downdetector.ru

Попередній збій у Telegram трапився 21 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями збій у мережі Tesla викликав переполох серед користувачів у всьому світі.

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