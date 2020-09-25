У роботі Telegram трапився масштабний збій. Карта

У п'ятницю, 25 вересня, користувачі Telegram поскаржилися на проблеми в роботі месенджера в декількох країнах.

Як свідчать дані сайту Downdetector, найбільше число скарг від користувачів приходить з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Угорщини, Польщі та Сінгапуру.

Серед відзначених неполадок – неможливість підключитися до месенджер (72%) і труднощі з відправкою повідомлень (27%).

Попередній збій в Telegram стався 21 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями збій в мережі Tesla викликав переполох серед користувачів у всьому світі.