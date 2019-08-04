В роботі Instagram і Facebook стався масштабний збій: що відомо

Користувачі мережі з усього світу масово скаржаться на збої в Instagram та Facebook.
Проблеми з цими соціальними мережами почалися в неділю, 4 серпня. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який фіксує проблеми в роботі подібних додатків.
У Instagram спостерігаються помилки з розміщенням публікацій, оновленням стрічки, переглядом Stories і входом у додаток.
Ілюстрація. Соцмережі
Рexels
У Facebook хтось просто не може зайти на свою сторінку. Інші користувачі скаржаться, що не можуть вести трансляції.
Проблеми виникли у юзерів у США, Бразилії, Бельгії, Нідерландах, Франції, Польщі, Великобританії, Росії, Японії. В Україні про збої в додатку повідомляють користувачі з Вінниці та Києва.
Карта помилок додатків
Як писав OBOZREVATEL, раніше глобальний збій в роботі соціальної мережі Facebook стався 24 липня в Європі. Тоді найбільше постраждали Польща, Україна, Литва.
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