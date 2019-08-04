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В роботі Instagram і Facebook стався масштабний збій: що відомо

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Користувачі мережі з усього світу масово скаржаться на збої в Instagram та Facebook.

Проблеми з цими соціальними мережами почалися в неділю, 4 серпня. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який фіксує проблеми в роботі подібних додатків.

У Instagram спостерігаються помилки з розміщенням публікацій, оновленням стрічки, переглядом Stories і входом у додаток.

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Ілюстрація. Соцмережі

Ілюстрація. Соцмережі

Рexels

У Facebook хтось просто не може зайти на свою сторінку. Інші користувачі скаржаться, що не можуть вести трансляції.

Проблеми виникли у юзерів у США, Бразилії, Бельгії, Нідерландах, Франції, Польщі, Великобританії, Росії, Японії. В Україні про збої в додатку повідомляють користувачі з Вінниці та Києва.

Карта помилок додатків

Карта помилок додатків

Як писав OBOZREVATEL, раніше глобальний збій в роботі соціальної мережі Facebook стався 24 липня в Європі. Тоді найбільше постраждали Польща, Україна, Литва.

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Теги
Instagram Facebook соцмережі
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