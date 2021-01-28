У Minecraft відтворили копію 'палацу Путіна'. Відео

У комп'ютерній грі Minecraft створили копію величезного маєтку, який називають палацом президента Росії Володимира Путіна в Геленджику.

Відео опублікували на YouTube-каналі TeamCIS. У ролику показано не тільки зовнішній вигляд, але й внутрішні приміщення "палацу".

Зазначено, що масштаб будівлі дотримано в пропорції 1:1. Автори відтворили в Minecraft басейн, кальянну, спальню, театр, казино та навіть склад бруду.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про "палац Путіна", а також показав будинок у Дрездені (Німеччина), де той жив за часів служби в КДБ.

Уже потім біограф глави РФ назвав його маєток на березі моря "подарунком від олігархів". Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що в Геленджику біля моря може бути якийсь палац, але президент РФ тут ні при чому.

Лише потім Путін відреагував на розслідування Навального і заявив, що "палац" у Геленджику йому не належить.

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