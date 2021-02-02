В iPhone з'явилася функція розблокування в масці: як вона працює

В iOS 14.5 на iPhone з'явилася можливість розблокувати смартфон через Face ID навіть користувачу в масці на обличчі.

Як повідомляє Engadget, ця функція спершу з'явиться на бета-версії "яблучної" ОС.

Водночас в Apple пояснили, що ця функція працює тільки в парі з Apple Watch. У налаштуваннях у розділі "Face ID і код-пароль" з'явився пункт "Розблокувати за допомогою Apple Watch". Розблокування за обличчям відбуватиметься лише вже на розблокованих розумних годинниках.

Для зняття блокування iPhone з використанням Apple Watch годинник має бути на зап'ясті користувача (потрібно активувати "Розпізнавання зап'ястя") в розблокованому вигляді.

Щоб уникнути стороннього розблокування смартфона, Apple Watch видають сповіщення тактильною вібрацією і на дисплеї з'явиться напис "Заблокувати iPhone".

Також в iOS 14.5 з'явилася підтримка контролерів від ігрових консолей Xbox Series S/X і PlayStation 5 для iPhone і iPad. Ще розширили сумісність із новими тренуваннями в Apple Fitness. Тепер додаток отримав можливість передавати аудіо і відео тренувань, зібраних з Apple Watch, на сторонні телевізори Smart TV, сумісні з AirPlay 2.

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