В iPhone знайшли "секретну" функцію: як вона працює

Олексій Тітофф Технології 03:20, 4.11.2020

В iPhone після оновлення на iOS 14 з'явилася нова функція, про яку користувачам у компанії Apple активно не повідомляли. У новій ОС додалася можливість швидкого переходу назад – Back Tap.

Як повідомляє The Verge, після активізації функції задня панель "яблучного" смартфона стає немов одна велика кнопка.

Низка функцій, які можна прив'язати до Back Tap:

  • відкриття диспетчера додатків

  • меню повідомлень

  • центр керування

  • прокрутка вікна програми або вебсторінки

  • запуск Siri

  • створення скриншотів

Функція Back Tap в iPhone

Крім того, Back Tap також має доступ до швидких команд. Увімкнути цей режим можна в Налаштуваннях – Універсальний доступ – дотик – Back Tap.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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