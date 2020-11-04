В iPhone знайшли "секретну" функцію: як вона працює
В iPhone після оновлення на iOS 14 з'явилася нова функція, про яку користувачам у компанії Apple активно не повідомляли. У новій ОС додалася можливість швидкого переходу назад – Back Tap.
Як повідомляє The Verge, після активізації функції задня панель "яблучного" смартфона стає немов одна велика кнопка.
Низка функцій, які можна прив'язати до Back Tap:
відкриття диспетчера додатків
меню повідомлень
центр керування
прокрутка вікна програми або вебсторінки
запуск Siri
створення скриншотів
Крім того, Back Tap також має доступ до швидких команд. Увімкнути цей режим можна в Налаштуваннях – Універсальний доступ – дотик – Back Tap.
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