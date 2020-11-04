В iPhone знайшли 'секретну' функцію: як вона працює

В iPhone після оновлення на iOS 14 з'явилася нова функція, про яку користувачам у компанії Apple активно не повідомляли. У новій ОС додалася можливість швидкого переходу назад – Back Tap.

Як повідомляє The Verge, після активізації функції задня панель "яблучного" смартфона стає немов одна велика кнопка.

Низка функцій, які можна прив'язати до Back Tap:

відкриття диспетчера додатків

меню повідомлень

центр керування

прокрутка вікна програми або вебсторінки

запуск Siri

створення скриншотів

Крім того, Back Tap також має доступ до швидких команд. Увімкнути цей режим можна в Налаштуваннях – Універсальний доступ – дотик – Back Tap.

Як повідомляв OBOZREVATEL: