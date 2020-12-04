В iPhone знайшли небезпечну вразливість: в Apple відповіли

В iPhone від компанії Apple знайшли небезпечну вразливість, яка дає змогу віддалено під'єднуватися до смартфону по мережі Wi-Fi.

Злом пристрою здійснив працівник кіберпідрозділу компанії Google Єн Бір, передає Google Project Zero. Експерт із мережі під'єднався до iPhone і зміг читати електронну пошту, завантажувати знімки, а також отримав доступ до камери й мікрофона.

Зазначається, що злом в операційній системі iOS було виявлено в AWDL (Apple Wireless Direct Link) – протоколі, який використовують iPhone, iPad, комп'ютери Mac і смартгодинник Apple Watch для зв'язку між собою. Для власника пристрою злом проходить майже непомітно, адже гаджет лише перезавантажується, після чого зловмисник отримує до нього доступ.

Бір додав, що цей баґ було усунуто з появою iOS 13.5 у травні 2020 року. Однак в Apple не надали великого значення вразливості. У "яблучній" компанії сказали, що в більшості користувачів уже встановлено більш нову версію iOS, у якій цю помилку виправлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL: