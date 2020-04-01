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2 квітня • оновлено в 01:06
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В Instagram та Facebook стався масовий збій

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В роботі соціальних мереж Instagram і Facebook ввечері в середу, 1 квітня, стався масштабний збій.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Проблеми в роботі почалися близько 23:00, вони спостерігалися, зокрема, й в Україні.

Збій в Instagram і Facebook

Збій в Instagram і Facebook

Ілюстрація

Користувачі соцмереж могли увійти в свої акаунти, проте на сайті та в додатках не відображалися фотографії.

В Instagram та Facebook стався масовий збій

Downdetector

В Instagram та Facebook стався масовий збій

Downdetector

В Instagram та Facebook стався масовий збій

Скріншот

В Instagram та Facebook стався масовий збій

Скріншот

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Автор
Дарина Дурова
Теги
Instagram Facebook соцмережі
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