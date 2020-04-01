В Instagram та Facebook стався масовий збій

В роботі соціальних мереж Instagram і Facebook ввечері в середу, 1 квітня, стався масштабний збій.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Проблеми в роботі почалися близько 23:00, вони спостерігалися, зокрема, й в Україні.
Збій в Instagram і Facebook
Ілюстрація
Користувачі соцмереж могли увійти в свої акаунти, проте на сайті та в додатках не відображалися фотографії.
Downdetector
Downdetector
Скріншот
Скріншот
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