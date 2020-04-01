В Instagram та Facebook стався масовий збій

В роботі соціальних мереж Instagram і Facebook ввечері в середу, 1 квітня, стався масштабний збій.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Проблеми в роботі почалися близько 23:00, вони спостерігалися, зокрема, й в Україні.

Збій в Instagram і Facebook Ілюстрація

Користувачі соцмереж могли увійти в свої акаунти, проте на сайті та в додатках не відображалися фотографії.

Downdetector

Downdetector

Скріншот

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав про топ-5 гучних скандалів Facebook, які обурили світ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!