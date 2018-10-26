У Google звільнили півсотні співробітників: названа пікантна причина

За два роки компанія Google звільнила 48 співробітників через сексуальні домагання на робочому місці.

Серед звільнених — 13 старших менеджерів. Про це повідомили в New York Post.

Генеральний директор Google Саундар Пічай розкрив цю інформацію у відповідь на повідомлення New York Times про те, що компанія "захистила" Енді Рубіна, колишнього керівника Android, який звинувачувався у сексуальних злочинах.

"Ми хочемо вас запевнити, що перевіряємо кожну скаргу про сексуальні домагання або неналежну поведінку, ми розслідуємо їх і вживаємо відповідні захохи", — йдеться у листі керівництва Google.

Також у компанії запевнили, що з належною увагою ставляться до безпеки своїх працівників і мають намір захищати їхні інтереси.

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