МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

У Google звільнили півсотні співробітників: названа пікантна причина

4.8тЧитати матеріал російською

За два роки компанія Google звільнила 48 співробітників через сексуальні домагання на робочому місці.

Серед звільнених — 13 старших менеджерів. Про це повідомили в New York Post.

Генеральний директор Google Саундар Пічай розкрив цю інформацію у відповідь на повідомлення New York Times про те, що компанія "захистила" Енді Рубіна, колишнього керівника Android, який звинувачувався у сексуальних злочинах.

Новини
Створив ''Бембі'' і дружив із Діснеєм: кому Google присвятив новий дудл

"Ми хочемо вас запевнити, що перевіряємо кожну скаргу про сексуальні домагання або неналежну поведінку, ми розслідуємо їх і вживаємо відповідні захохи", — йдеться у листі керівництва Google.

Також у компанії запевнили, що з належною увагою ставляться до безпеки своїх працівників і мають намір захищати їхні інтереси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська корпорація Google вирішила закрити свою соціальну мережу Google+.

Об'єкт
Google
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
6
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ларченко Олег
Ларченко Олег
Правильно. Секс взагалі потрібно заборонити.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги