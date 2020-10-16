У Google тепер можна шукати пісні, наспівуючи в мікрофон: як працює нова функція

Олексій Тітофф Технології 15:45, 16.10.2020 Оновлено: 15:58, 16.10.2020

Компанія Google додала в пошуковик функцію пошуку пісні. Для цього потрібно просто наспівувати або насвистувати мелодію.

Як повідомляє пресслужба, пошук пісень уже доступний на смартфонах на ОС Android, а також iOS (iPhone). Однак на гаджетах Apple підтримується тільки англійська, а на Andriod – 20 мов, включаючи російську.

Для пошуку пісні потрібен додаток Google або голосовий помічник Google Assistant. Необхідно натиснути на кнопку "Знайти пісню" або на іконку мікрофона і вимовити одну з двох фраз: "What is this song" (Що це за пісня) або "Search for the song" (Пошук пісні). Час пошуку повинен зайняти 10-15 секунд.

Розробники пояснили, що пошук здійснюється за "відбитком пальця", який є у кожної пісні. Алгоритм налаштований так, що навіть за муканням можна розпізнати мелодію та знайти пісню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Google назвав смартфони, які перші отримають Android 11.

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