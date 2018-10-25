У Facebook запустять новий додаток: що зміниться

Facebook почав розробку нового музичного додатку. З його допомогою користувачі зможуть записувати й ділитися відео, де вони відкривають рот або танцюють.

Про це написало видання Tech Crunch, посилаючись на колишніх і нинішніх співробітників компанії. Зовні додаток стане схожим на Musical.ly до того, як його придбала китайська компанія Byte Dance, і він об’єднався із TikTok.

Компанія цікавиться музичними програмами для молоді з 2016 року і вже підписала всі необхідні договори з музичними лейблами.

За даними видання, TikTok зараз на піку популярності і займає п’яту сходинку серед усіх додатків у США, хоча три місяці тому був на 32 місці.

Проте тільки 5% американських підлітків вважають Facebook улюбленою соцмережею, а відсоток місячного використання її серед молоді впав із 60 до 36% із весни 2016 року. Про це свідчать дані дослідження Piper Jaffray.

Як вважають у виданні, Facebook шукає нові способи привернути молоду аудиторію за межами Instagram і WhatsApp, і окремий додаток із іншим брендингом може бути хорошим вирішенням проблеми.

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