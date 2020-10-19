В ЄС запустили систему відстеження контактів і заражень коронавірусом через смартфони

Європейський Союз із 19 жовтня запустив систему Gateway ("Шлюз") для відстеження контактів і ланцюжків зараження коронавірусом.

Вона взаємодіє з іншими мобільними додатками, пише "Інтерфакс-Україна".

"Держави-члени запустили свої додатки для добровільного відстеження контактів і запобігання, а Європейська комісія їх підтримала, забезпечивши безпечну взаємодію додатків", – пояснив комісар ЄС з єдиного ринку Тьєррі Бретон.

До сервісу вже під'єдналися перші національні програми Corona-Warn-App у Німеччині, tracker COVID в Ірландії та Immuni в Італії. Усього їх завантажили близько 30 мільйонів осіб, що становить дві третини завантажень програм в ЄС.

У Єврокомісії запевнили, що, крім довільних ключів, згенерованих додатками, жодні інші дані не оброблятимуться. Інформація псевдонімізована, зашифрована, зберігається в мінімальному обсязі й тільки доти, доки це необхідно для відстеження інфекції. Сервіс не дозволяє ідентифікувати окремих осіб, відстежувати геолокацію або переміщення пристроїв.

Зі свого боку, комісарка ЄС з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідіс наголосила, що мобільні додатки можуть ефективно доповнювати інші заходи, наприклад масове тестування й відстеження контактів вручну.

Зазначається, що більшість держав ЄС вирішила запустити додаток для відстеження контактів і запобігання COVID-19. Загалом 20 програм, заснованих на децентралізованих системах, можуть взаємодіяти через європейський "Шлюз".

Другу групу додатків буде під'єднано до сервісу наступного тижня, після протокольних тестів, перевірок і випуску оновлень. Йдеться про чеську eRouska, датську Smitte stop, латвійську Apturi COVID та іспанську Radar Covid.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії було встановлено новий рекорд приросту захворюваності COVID-19 із початку пандемії. Зокрема, за 18 жовтня в країні додалося понад 11,7 тисячі інфікованих людей.