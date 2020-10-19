В ЄС запустили систему відстеження контактів і заражень коронавірусом через смартфони

Європейський Союз з 19 жовтня запустив систему Gateway ( "Шлюз") для відстеження контактів і ланцюжків зараження коронавірусом.

Вона взаємодіє з іншими мобільними додатками, пише "Інтерфакс-Україна".

"Держави-члени запустили свої додатки для добровільного відстеження контактів і попередження, а Європейська комісія їх підтримала, забезпечивши безпечне взаємодія додатків", – пояснив комісар ЄС з єдиного ринку Тьєррі Бретон.

До сервісу вже підключилися перші національні програми Corona-Warn-App в Німеччині, tracker COVID в Ірландії і Immuni в Італії. Всього їх завантажили близько 30 мільйонів чоловік, що складає дві третини завантажень програм в ЄС.

У Єврокомісії запевнили, що крім довільних ключів, згенерованих додатками, ніякі інші дані не будуть оброблятися. Інформація псевдонімізірована, зашифрована, зберігається в мінімальному обсязі і тільки до тих пір, поки це необхідно для відстеження інфекції. Сервіс не дозволяє ідентифікувати окремих осіб, відстежувати геолокацію або переміщення пристроїв.

Зі ского боку комісарка ЄС з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідіс підкреслила, що мобільні додатки можуть ефективно доповнювати інші заходи: наприклад, масове тестування і відстеження контактів вручну.

Зазначається, що більшість держав ЄС вирішили запустити додаток для відстеження контактів і попередження COVID-19. В цілому 20 програм, заснованих на децентралізованих системах, можуть взаємодіяти через європейський "Шлюз".

Друга група додатків буде підключена до сервісу на наступному тижні після протокольних тестів, перевірок і випуску оновлень. Йдеться про чеську eRouska, датську Smitte stop, латвійську Apturi COVID і іспанську Radar Covid.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії був встановлений новий рекорд приросту захворюваності COVID-19 з початку пандемії. Так, за 18 жовтня в країні додалося понад 11,7 тисяч інфікованих людей.