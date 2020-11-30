В армії Південної Кореї будуть служити роботи. Фото

У Південній Кореї в армію поставлять на озброєння наземних колісних роботів MUGV.

Як повідомляє Janes, роботів зробить компанія Hyundai Rotem. Техніка для Управління програм оборонних закупівель Південної Кореї повинна бути доставлена протягом півроку.

Відзначається, що бойові роботи будуть виконувати завдання різного виду. Наприклад, машини мають намір використовувати для розвідки та перевезення боєприпасів з провізією для військових.

Робот MUGV пересувається на колесах 6×6. Маса машини 2 тонни, довжина 2,7 метра, ширина 1,7 метра і висота 0,9 метра. Крім того, робот можуть оснастити дистанційно керованим бойовим модулем з різним озброєнням, включаючи кулемет калібру 5,56 міліметра.

MUGV працює на електриці та розвиває швидкість до 40 км/год по шосе і до 10 кілометрів на годину по пересіченій місцевості. На швидкості руху в 5 кілометрів на годину заряду акумуляторів MUGV вистачить на шість годин ходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні порадили використовувати на Донбасі бойових роботів.