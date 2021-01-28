В Apple розповіли про створення нових продуктів з домішкою магії

У створенні нових продуктів компанії Apple використовується суміш технологій і обладнання, що схожа на магію.

Про це глава "яблучної" компанії Тім Кук розповів на нараді після публікації квартального фінансового звіту, передає 9to5mac.

Глава Apple поділився, що, заходячи на новий ринок, в компанії оцінюють свої можливості проявити себе відразу в декількох сферах, що стосуються нової для бренду продукції.

"Ми любимо працювати над тими речами, над якими потрібно спільне використання обладнання, програмного забезпечення та послуг. На цьому перехресті відбувається магія", – сказав Кук.

Які саме нові продукти створює Apple, він не повідомив. Однак за інсайдерськими витоками в мережі, у "яблучників" створюють безпілотний електрокар (імовірно в партнерстві з Hyundai). Також можливо в 2022 році вже з'явиться VR-гарнітура преміум-класу.

"Я думаю, що у нас є дійсно хороші можливості, і якщо ви подивитеся на наш поточний портфель продуктів, ми все ще маємо відносно низьку частку на ряді дуже великих ринків. Ми відчуваємо, що у нас є дійсно хороші перспективи і хороші перспективи в сфері послуг, над якими ми працювали протягом деякого часу", – поділився Кук подальшими планами.

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