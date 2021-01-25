В Apple попередили, кому не можна користуватися iPhone 12
У компанії Apple попередили, що магніти в їх пристроях, і створювані ними електромагнітні поля можуть порушити роботу медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори або дефібрилятори.
Про цеповідомляє пресслужба "яблучної" компанії, відзначивши, що магніти містяться в iPhone і зарядному пристрої MagSafe.
В Apple відзначили, кардіостимулятори і дефібрилятори, що імплантуються, можуть містити датчики, які реагують на розташовані поблизу магніти і радіопередавачі.
"Щоб уникнути можливого контакту з цими пристроями, тримайте iPhone і аксесуари MagSafe на безпечній відстані (понад 15 см від пристрою, більше 30 см при бездротової зарядки)", – попередили в компанії.
В Apple додали, що для отримання більш точних вказівок потрібно проконсультуватися з лікарем і виробником медичного пристрою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Компанія Apple представила нову лінійку iPhone 12.
ЗМІ назвали головний недолік iPhone 12.
Названа проблема бездротової зарядки для iPhone 12.