В Android з'явилася функція, раніше доступна в iPhone

Олексій Тітофф Технології 22:03, 27.01.2021 Оновлено: 22:17, 27.01.2021

Для мобільного браузера Google Chrome в операційній системі Android стала доступна функція відкладеного читання вебсторінок.

Така ж можливість тепер доступна й у версії браузера на комп'ютері. Зазначимо, що аналогічна функція була на iOS-пристроях (iPhone або iPad) у 2017 році, передає XDA-Developers.

Додамо, що нова опція ввімкнена за замовчуванням і не вимагає активації через приховані налаштування chrome://flags, як це зазвичай буває з новими функціями.

Щоб скористатися відкладеним читанням, необхідно затиснути одне з посилань для виклику контекстного меню, а потім вибрати Read Later ("Читати пізніше"). Після цього в закладках можна буде знайти окрему папку з відкладеними сайтами.

XDA-Developers

Для активації функції потрібно вказати в пошуковому рядку chrome://flags/#read-later.

Нагадаємо, що з'явилися подробиці про нову версію ОС Android 12.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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