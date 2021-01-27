В Android з'явилася функція, раніше доступна в iPhone
Для мобільного браузера Google Chrome в операційній системі Android стала доступна функція відкладеного читання вебсторінок.
Така ж можливість тепер доступна й у версії браузера на комп'ютері. Зазначимо, що аналогічна функція була на iOS-пристроях (iPhone або iPad) у 2017 році, передає XDA-Developers.
Додамо, що нова опція ввімкнена за замовчуванням і не вимагає активації через приховані налаштування chrome://flags, як це зазвичай буває з новими функціями.
Щоб скористатися відкладеним читанням, необхідно затиснути одне з посилань для виклику контекстного меню, а потім вибрати Read Later ("Читати пізніше"). Після цього в закладках можна буде знайти окрему папку з відкладеними сайтами.
Для активації функції потрібно вказати в пошуковому рядку chrome://flags/#read-later.
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