Уже в 2018 році: названа нова дата кінця світу

Настання кінця світу на Землі нібито станеться влітку 2018 року.

Як передають "Дни.ру", такі прогнози робив грецький фізик-ядерник Георгіос Гьялвас, анонсувавши за шість місяців до закінчення поточного року наступ "нового світового порядку" і прихід інопланетян.

Застереження вченого і винахідника з'явилося ще в 80-х роках минулого століття. Перед смертю він розповів журналістам, що в 2018 році на планеті настане "нова ера", запланована "позаземним центром прийняття рішень".

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За його словами, вже в ті роки треба було готуватися до наступу нового світового порядку.

Повідомляється, що приблизно такі ж дати апокаліпсису називали й інші провісники. За прогнозами, світові держави почнуть війну, планету чекає нашестя інопланетян і природні катаклізми.

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