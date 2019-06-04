Уже через 30 років: Землі напророкували повне знищення

До 2050 року клімат Землі може перейти точку неповернення, яка призведе до кінця цивілізації, якщо викиди парникових газів будуть тривати без контролю.

Таку думку висловили дослідники у доповіді австралійського аналітичного центру з питань клімату та політики. У ньому, зокрема, міститься безліч серйозних попереджень, пише Daily Mail.

Автори попереджають, що прогнози часто занижуються. Тому, запевнили вони, радикальний перехід до індустрії з нульовими викидами необхідний найближчим часом, якщо ми хочемо запобігти катастрофічним наслідкам для клімату.

Кінець світу "АиФ"

"Катастрофічний ланцюг екологічних катастроф призведе до широко поширених пандемій, вимушеної міграції, ймовірної ядерної війни, коли люди борються за ресурси, і величезної кількості смертей через глобальний ріст температур", – сказано у доповіді.

Екологи прогнозують, що в таких умовах низка екосистем зникне, включаючи екосистеми тропічних лісів Амазонки, Арктики і системи коралових рифів, тоді як більш бідні країни і регіони стануть нежиттєздатними.

У тропіках смертельні теплові умови будуть підтримуватися протягом не менше 100 днів у році, говориться в доповіді. Це призведе до міграції понад мільярду людей із таких регіонів, як Західна Африка, Південна Америка, Південно-Східна Азія і Близький Схід, у країни з більш помірним кліматом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні роки синоптики й екологи фіксують в Україні погодні аномалії. Експерти б'ють на сполох і попереджають про зміну клімату.

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