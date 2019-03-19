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Українці побачать у небі "черв'ячний місяць": названо дату

1.5тЧитати матеріал російською

У четвер, 21 березня, українці зможуть спостерігати явище, яке називається "черв'ячний місяць".

Цей місяць проявиться найповніше о 3:43 за Києвом, передає Space.com.

"Черв'ячний місяць" зійде за кілька годин після весняного рівнодення — миті, що позначає початок весни у північній півкулі і осені у південній півкулі нашої планети.

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Повний місяць буде через день після того, як місяць досягне перигею, найближчої до Землі точки, що зробить повний місяць "суперповнею", від чого місяць здається трохи більшим, ніж зазвичай буває повний місяць — приблизно на 10% більше за середній.

Зазначимо, що назва "черв'ячний місяць" походить від того, що земля стає теплішою та вологішою, а це викликає появу дощових черв'яків, а також птахів.

Місяць

Місяць

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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