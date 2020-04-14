Український літак-гігант "Мрія" доставив до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19. Фото

Український літак-гігант Ан-225 "Мрія" доставив до Польщі з Китаю рекордний вантаж медичних засобів, необхідних для боротьби з COVID-19.

Літак приземлився у Варшаві в аеропорту Шопена у вівторок, 14 квітня. За його посадкою спостерігали близько 80 тисяч осіб, інформує в Facebook Antonov Company.

13 квітня Ан-225 вилетів із китайського аеропорту Тяньцзінь, де був завантажений медикаментами, тестами, масками та іншими засобами приблизно на 100 тисяч тонн.

"За всю історію авіації такий обсяг вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака", – йдеться у повідомленні. Під час перельоту була одна зупинка для дозаправки в Казахстані.

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19 Facebook Antonov Company

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19 Facebook Antonov Company

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19 Facebook Antonov Company

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19 Facebook Antonov Company

Всього з кінця березня авіакомпанія "Авіалінії Антонова" вже перевезла понад 1400 тонн вантажу з Китаю в різні країни Європи, Америки, Близького Сходу.

"Мрія" раніше встановила більше 250 рекордів в галузі авіації, зокрема, і перевезення моновантажу вагою в 187,6 тонн, а також абсолютний рекорд із вантажопідйомності в 253,8 тонн.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в "Бориспіль" прилетів іще один "літак життя" з масками і костюмами з Китаю.